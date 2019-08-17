بالفيديو.. الزمالك يستهل مشواره الإفريقي بسباعية في شباك ديكاداها الصومالي

‎استطاع فريق الزمالك تحقيق الفوز بسبعة أهداف دون رد، على فريق ديكاداها الصومالي، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدور التمهيدي من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز أهداف الزمالك أشرف بن شرقي “هدفين” وعمر السعيد ومحمود حمدي الونش وهدف آخر أحرزه لاعب ديكاداها في مرماه وكريم بامبو ومصطفى محمد.

وبدأ الزمالك بتشكيل مكون من..

أعلن طارق يحيى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تشكيل الفريق لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال مساء اليوم فى ذهاب دور الـ٦٤ لدوري أبطال إفريقيا والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:

محمد عواد في حراسة المرمى.

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في الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز ومحمد عبد الشافي.

في الوسط: محمد حسن ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

وفي الهجوم: عمر السعيد.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل – كريم بامبو – محمد عنتر – حازم امام – محمد عبد السلام – مصطفى محمد – أحمد سيد زيزو‎