مدرب الاتحاد السكندري يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لطلعت يوسف

كشف محمد ابراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري عن حالة المدير الفني طلعت يوسف الذي تعرض لحالة إغماء في مباراة فريقه الودية أمام دمنهور أمس.
وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "طلعت يوسف كان يشعر بالاجهاد خلالعمليات الاحماء قبل المباراة".
متابعًا" طلعت يوسف بدأ يشعر بالتعب وضغطه ارتفع وذهبنا إلى المستشفى لاجراء فحوصات طبية لازمة للاطمئنان على حالته في ظل وجود آلام في المعدة وضغط عصبي عالي"
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