إسماعيل محمد رئيسًا لبعثة الاتحاد السكندري لمواجهة العربى الكويتى

قرر إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى تكليف الكابتن إسماعيل محمد عضو مجلس إدارة النادى بتولي رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستتوجه إلى الكويت لخوض لقاء الذهاب أمام فريق العربى الكويتى و المقرر إقامته يوم الاثنين 26 أغسطس في إطار مباريات دور الــ 32 من البطولة العربية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020 " على ملعب إستاد صباح السالم. في إطار مباريات دور الــ 32 من البطولة العربية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020 " على ملعب إستاد صباح السالم. كما قرر المجلس تكليف هشام حسن نائب رئيس مجلس الإدارة و إبراهيم شعبان عضو مجلس الإدارة بمرافقة بعثة الفريق الأول لكرة القدم و التى تضم " 22 " لاعباً بالإضافة إلى الجهاز الفنى و الإدارى بإجمالى 36 فرداً وفقاً للائحة البطولة ، و ستغادر البعثة إلى دولة الكويت يوم الجمعة القادم 23 أغسطس و العودة عقب اللقاء يوم الثلاثاء 27 أغسطس القادم. الإدارة و إبراهيم شعبان عضو مجلس الإدارة بمرافقة بعثة الفريق الأول لكرة القدم و التى تضم " 22 " لاعباً بالإضافة إلى الجهاز الفنى و الإدارى بإجمالى 36 فرداً وفقاً للائحة البطولة ، و ستغادر البعثة إلى دولة الكويت يوم الجمعة القادم 23 أغسطس و العودة عقب اللقاء يوم الثلاثاء 27 أغسطس القادم.

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