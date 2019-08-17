الاتحاد السكندري يخسر أمام ألعاب دمنهور وديًا

تعرض فريق الاتحاد السكندري للخسارة أمام فريق العاب دمنهور بهدف دون رد في المواجهة التي أقيمت اليوم بين الفريقين علي ملعب ستاد حرس الحدود ضمن استعدادات زعيم الثغر لخوض مباراته الافتتاحية بالبطولة العربيه نهاية الشهر الجاري أمام العربي الكويتي.
وانتهي الشوط الأول بالتعادل السلبيوفي منتصف الشوط الثاني سجل دمنهور هدف اللقاء الوحيد عن طريق محمد جمال .
وقبل الهدف قام الحكم بطرد نور السيد لاعب وسط الاتحاد بسبب الخشونة الزائدة.
خاض الاتحاد اللقاء بتشكيل ضم:
محمود الزنفلى حارس مرمى
محمد أنور ، محمود رزق ، السيد سالم ، محمود شعبان ، نور السيد ، خالد الغندور ، كريم الديب ، احمد رفعت ، جدو ، ايمن الغباشى .
و غادر طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد ملعب المباراه قبل بداية اللقاء بسبب تعرضه لوعكه صحيه مفاجئه وقاد الاتحاد الجهاز المعاون الذي ضم منير عقيله و محمد ابراهيم وهاني احمد.
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