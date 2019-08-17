الزمالك يكرر السباعية مجددًا بالأدوار التمهيدية الإفريقية

حقق فريق الزمالك فوزًا كاسحًا على نظيره ديكاداها الصومالي بسبعة أهداف نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك فاز بسباعية نظيفة في

افتتاح مسيرته بدوري أبطال إفريقيا، ليعيد بالأذهان ما فعله الفريق في الموسم الماضي في أولى مبارياته الإفريقية بكأس الكونفيدرالية بدور ال32 حينما استطاع أن يكتسح القطن التشادي بسباعية على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، لكنه تعرض للهزيمة بهدفين دون رد في مباراة الإياب التي أقيمت في تشاد حينذاك، وذلك في البطولة التي توج بها الزمالك على حساب نظيره نهضة البركان المغربي.

جدير بالذكر أن الزمالك من المقرر أن يلتقي بديكاداها في إياب دور الـ64 في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بالقاهرة.