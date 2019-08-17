الزمالك يكتسح ديكا داها الصومالي بسباعية ويضع قدما بدور الـ32 الأفريقي

وضع فريق الزمالك قدما في دور الـ32 بعد اكتساحه ديكا داها الصومالي بسباعية نظيفة بستاد برج العرب ضمن ذهاب مباريات دور الـ64 لدوري ابطال افريقيا.

سجل السباعية اشرف بن شرقي من ضربة جزاء والمدافع الصومالي في مرماه وعمر السعيد في الدقائق 3 و27 و45.

وفي الشوط الثاني سجل محمود حمدي الونش، واشرف بن شرقي والبديلين كريم بامبو ومصطفى محمد في الدقائق 49 و55 و77 و80.

جاء اللقاء نزهة للاعبي الزمالك وبات لقاء العودة في استاد برج العرب ايضا يوم 23 اغسطس الجاري نزهه جديدة لتواضع مستوى المنافس.

الشوط الأول

بدأ اللقاء سريعا من جانب الزمالك الذى فرض اسلوب لعبه مبكرا وتراجع ديكا داها للخلف مبكرا

مما سهل من مهمة الفريق الابيض

هدف مبكر

في الدقيقة الثالثة وفي احدى الهجمات يستلم محمود عبد العزيز الكرة على حدود لمنطقة ويلعب داخل المنطقة يحتسب الحكم ضربة جزاء بدعوى لمس المدافع الصومالي الكرة بيدة

يتقدم للكرة اشرف بن شرقي ويضع الكرة على يمين الحارس تلمس يده الى داخل المرمى.

يستمر الطوفان الابيض ومحاصرة المنافس في ثلث ملعبه ويهدر يوسف اوباما بغرابة ويصنع بن شرقي اكثر من فرصة لم تجد من يستغلها جيدا

يهدر يوسف اوباما كالعادة ويرفض هدية حمدى النقاز الذي لعب عرضية يقابها اوباما ويطيح بالكرة

فوق العارضة.

هدف ثاني

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في الدقيقة 27 ومن كرة عرضية من بن شرقي يقابل المدافع الصومالي الكرة داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني.

هدف ثالث

في الدقيقة 45 ومن جملة ملعوبة من النقاز لشيكابالا يلعب عرضية لعمر السعيد في حلق المرمى يضع الكرة سهلة داخل الشباك مسجلا هدف ثالث.

الشوط الثاني

الرابع

بدا الزمالك الشوط الثانى بنفس السيناريو وفي الدقيقة 49 يسجل محمود حمدي الونش من تمريرة من حمدي النقاز الذي تسلم الكرة من شيكابالا، ووضعها في شباك حارس مرمى الفريق الصومالي.

الخامس

وفي الدقيقة 55 من تسديدة لاشرف بن شرقي بعد ان تسلم الكرة من شيكابالا الذي راوغ مدافعي فريق ديكاداها الصومالي

السادس

بعد عدة تمريرات تصل الكرة سهلة لكريم بامبو يضع في المرمى مسجلا الهدف السادس في الدقيقة 77

السابع

في الدقيقة 80 يستلم البديل مصطفى محمد الكرة بعد عدة تمريرات من داخل المنطقة محرزا الهدف السابع.