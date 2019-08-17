مدرب أورلاندو بايرتس يقترب من قيادة الزمالك

قدم المدرب ميلوتان سريديوفيتش ميتشو استقالته من تدريب نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ليكون بذلك دليلا علي اقترابه من نادي الزمالك خلال الفتره الحالية. الزمالك خلال الفتره الحالية. وكان رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور أعلن أن يوم الاثنين المقبل، سوف يتم الإعلان عن اسم المدير الفني. المقبل، سوف يتم الإعلان عن اسم المدير الفني. جدير بالذكر أن ميتشو سبق وأن تولي قيادة منتخب أوغندا ويعد من ضمن قائمة المرشحين لتدريب الزمالك خلال الفتره الحالية.

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