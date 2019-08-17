قدم المدرب ميلوتان سريديوفيتش ميتشو استقالته من تدريب نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ليكون بذلك دليلا علي اقترابه من ناديالزمالك خلال الفتره الحالية.
وكان رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور أعلن أن يوم الاثنينالمقبل، سوف يتم الإعلان عن اسم المدير الفني.
جدير بالذكر أن ميتشو سبق وأن تولي قيادة منتخب أوغندا ويعد من ضمن قائمة المرشحين لتدريب الزمالك خلال الفتره الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب أورلاندو بايرتس يقترب من قيادة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.