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أتلتيك بلباو يسقط برشلونة بهدف قاتل في افتتاح الدوري الإسباني

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خسر فريق أمام نظيره أتلتيك بلباو بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب سان ماميس معقل الأخير، في إطار الجولة الأولى بالدوري

الإسباني.

سجل آريتز أدوريز هدف أتلتيك بلباو القاتل في الدقيقة 89 من ركلة مقصية رائعة خطفت ثلاث نقاط هامة من برشلونة

في افتتاح الموسم الجديد.

بهذه النتيجة يتصدر أتلتيك بلباو برصيد ثلاث نقاط حتى الآن منتظرًا ما ستسفر عنه باقي مباريات الجولة الأولى، فيما يتذيل برشلونة ترتيب المسابقة بدون نقاط.

شاهد هدف أتلتيك بلباو القاتل في مرمى برشلونة

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