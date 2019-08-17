أتلتيك بلباو يسقط برشلونة بهدف قاتل في افتتاح الدوري الإسباني

خسر فريق برشلونة أمام نظيره أتلتيك بلباو بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب سان ماميس معقل الأخير، في إطار الجولة الأولى بالدوريالإسباني.
سجل آريتز أدوريز هدف أتلتيك بلباو القاتل في الدقيقة 89 من ركلة مقصية رائعة خطفت ثلاث نقاط هامة من برشلونةفي افتتاح الموسم الجديد.
بهذه النتيجة يتصدر أتلتيك بلباو الدوري الإسباني برصيد ثلاث نقاط حتى الآن منتظرًا ما ستسفر عنه باقي مباريات الجولة الأولى، فيما يتذيل برشلونة ترتيب المسابقة بدون نقاط.
شاهد هدف أتلتيك بلباو القاتل في مرمى برشلونة
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