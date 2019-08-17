المقاصة يتعادل مع المريخ في أولى ودياته بمعسكر الإسماعيلية

تعادل الفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة ، مع نظيره المريخ البورسعيدى بهدف لهدف ، في المباراة الودية التى أقيمت مساء اليوم الجمعة ، في أولى مباريات المقاصة الودية بمعسكر الاسماعيلية ، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.
سجل هدف المقاصة صلاح أمين مهاجم الفريق في الدقيقة ال 28 من الشوط الأول وتعادل محمود صالح للمريخ في الشوط الثاني.
ودفع أحمد حسام ميدو ، المدير الفنيللمقاصة ، بتشكيل في الشوط الأول مكون من : أحمد عادل لحراسة المرمي
وأحمد عبد العزيز مودي و شريف حازم و عصام صبحي وأحمد محسن في خط الدفاع
وخالد اوتشو و صلاح ريكو و باولن فوافي و محمد ابراهيم و ميدو جابر في خط الوسط وصلاح آمين في الهجوم .
وحرص ميدو ، في بدايةالمباراة علي المشاركة بالعناصر الأساسية للاطمئنان على جاهزيتهم البدنية والفنية ، بينما دفع خلال الشوط الثاني ببعض العناصر الجديدة .
ويسعى ميدو الي استغلال معسكر الاسماعيلية ، للاستقرار على التشكيل الأساسي وطريقة اللعب التي سيخوض بها مبارياته الرسمية ، ومن المقرر أن يلعب المقاصة مع الزمالك يوم 28 أغسطس الجاري في دور ال 8 لبطولة كاس مصر ،على ملعب السلام بالقاهرة.
ويلعب المقاصة مباراتين وديتين أمام القناة والمصري خلال هذا الأسبوع ضمن معسكره المغلق بالاسماعيلية ، في اطار الاستعدادات النهائية لمواجهة الزمالك بالكاس والموسم الجديد.
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