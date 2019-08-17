ديكيداها مجاش.. الزمالك يسجل الهدف السابع

سجل مصطفي محمد الهدف السابع لفريق الزمالك في شباك ديكيداها بالمباراة الجارية الآن على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية بذهاب دور الـ 64 م بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويتقدم الزمالك على الفريق الصومالي بنتيجة 7-0، حيث

افتتح الفارس الأبيض الأهداف عن طريق بن شرقي في الدقيقة 3 من الشوط الاول ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 27 من دافع فريق ديكيداها عن طريق الخطأ في مرماه، وجاء الهدف الثالث عن طريق عمر السعيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الاول.

وفي الشوط الثاني جاء الهدف الرابع عن طريق محمود حمدي في الدقيقة 49، بينما سجل الهدف الخامس أشرف بن شرقي في الدقيقة 55، قبل أن يسجل كريم بامبو الهدف السادس في الدقيقة 77.