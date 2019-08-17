رياضة | عاجل - حقيقة إصابة نيمار بإصابة مزمنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - حقيقة إصابة نيمار بإصابة مزمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي ليوناردو المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان تصريحات طبيب الفريق الفرنسي السابق حول وجود إصابة تهدد مسيرة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان.

وأكد ليوناردو فى تصريحات صحفية اليوم أن نيمار قد شفى تماماً من الإصابة التى يعانى منها وأن فريقى باريس سان جيرمان يملك فريق طبي على مستوى عالى من الكفائة.

وتحدث رولاند طبيب باريس سان جيرمان السابق أمس عبر الصحيفة الفرنسية " لو باريزيان"، قائلاً أن نيمار يعانى من هشاشة فى القدم اليمنى ولابد من المعالجة الكاملة قبل أن يشارك مع الفريق حتى لا تحدث له إنتكاسة.

وأشار الطبيب السابق لباريس أن قدم نيمار نحيفة للغاية وإذا تكررت إصابته سيبتعد وقتها عن الملاعب لمدة أشهر