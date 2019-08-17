رياضة | مدرب الإسماعيلي: سنعيد الكرة الجميلة ثم نفكر في التتويج.. والحراسة "بأمان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الإسماعيلي: سنعيد الكرة الجميلة ثم نفكر في التتويج.. والحراسة "بأمان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أدهم السلحدار، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، أن الفريق سيعيد الكرة الجميلة في البداية ثم يرى منصات التتويج فيما بعد.

وقال أدهم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "حراسة المرمى في أمان بالفريق، كان هناك أزمة كبيرة لكن تم حلها، وأي لاعب يتشرف بإرتداء قميص الإسماعيلي".

وأكمل : "جميع اللاعبين حصلت على مستحقاتتها بالكامل من قبل بداية المعسكر، ومن لا يريد الذهاب للإسماعيلي فهذا شأنه، الفريق هو من يكبر اللاعبين".