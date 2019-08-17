رياضة | قبل موقعة كأس مصر.. تاريخ متكافئ بين الأهلي وبيراميدز (حقائق وأرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة كأس مصر.. تاريخ متكافئ بين الأهلي وبيراميدز (حقائق وأرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره بيراميدز، في تمام الثامنة مساء غدًا السبت 17 أغسطس الجاري، علي استاد "برج العرب" بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأرقام والحقائق من تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز:-

- تاريخ متكافئ:

التقي الأهلي مع بيراميدز في 7 مباريات سابقة (6 بالدوري الممتاز – 1 بكأس مصر)، فاز كل فريق في 3 مباريات، وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة وحيدة بينهما.

- أول مواجهة:

تقابل الأهلي مع بيراميدز (الأسيوطي سابقًا) لأول مرة في الجولة السادسة من الدوري الممتاز موسم 2014-2015، وانتهت المباراة بينهما بالتعادل السلبي بدون أهداف.

- عدد الأهداف:

سجل لاعبو الأهلي 8 أهداف في شباك بيراميدز، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف.

- هداف مواجهات الفريقين:

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يعتبر عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي هداف مواجهات الفريقين، وسجل 3 أهداف (هدفين بقميص الأهلي – هدف بقميص بيراميدز)، يليه وليد سليمان ومؤمن زكريا وسجل كل منهما هدفين.

- أكبر إنتصار:

ويعتبر فوز الأهلي على بيراميدز بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بالدوري الممتاز في 14 أبريل 2015، هو الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين.

- ذكري حزينة للأهلي بكأس مصر:

جمعت الأهلي وبيراميدز مباراة وحيدة في بطولة كأس مصر، كانت في الدور ربع النهائي للبطولة موسم 2017-2018، وخسرها المارد الأحمر بهدف دون مقابل.

- عقدة حمراء:

لم يفز الأهلي على بيراميدز منذ انتصاره بهدف دون مقابل في مباراة الدور الثاني بين الفريقين في موسم 2017-2018، وهي المباراة التي جمعتهما يوم 16 فبراير لعام 2018، ومنذ هذا التاريخ تلقي المارد الأحمر 3 هزائم متتالية أمام بيراميدز.

- النتيجة الأكثر تكرارًا:

تعتبر نتيجة 1-0 الأكثر تكرارًا في مواجهات الفريقين، فاز بها كل فريق "مرتين"، حيث فاز الأهلي بهذه النتيجة في مباراتي الدوري الممتاز موسم 2017-2018، بينما فاز بيراميدز بها في ربع نهائي كأس مصر، ولقاء الدور الثاني من الدوري بالموسم الماضي.