رياضة | أول تعليق من مدرب الزمالك بعد اكتساح ديكاداها الصومالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب الزمالك بعد اكتساح ديكاداها الصومالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طارق يحيي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن الفريق أدى مباراة جيدة أمام فريق ديكاداها الصومالي وقدم اداء طيبا، مشيرا إلى أن الفوز الكبير اليوم هو نتاج عمل ١٠ أيام ، حيث وصلنا إلى٦٠٪ من المعدل البدني المطلوب.

وأضاف يحيى بعد المباراة أنه قام بادخال 3 عناصر جديدة من الصفقات الجديدة للزمالك.. بالإضافة لمحمد عواد لانهم وصلوا لفورمة اللاعبين القدامي وظهروا بمظهر جيد، مشيدا بأشرف بن شرقي وشيكابالا اللذين أديا بشكل طيب.. موضحا أن محمد عبدالشافي الذي دخل المباراة في تحضيراتها الاخيرة حيث انه كان في فترة تأهيل أدى اللقاء بشكل جيد نظرا لغياب عبدالله جمعه المصاب.

كما أشار يحيى إلى أنه قام باخراج شيكابالا عندما شعر بإجهاده لانه قدم مردودًا طيبا ومجهودا كبيرا باللقاء واشرك حازم إمام بدلا منه علي الرغم من ان حازم ليس مركزه الجناح ولكنه رأى انه الافضل في هذا الوقت لما يمتاز به من سرعات، مضيفا أن كريم بامبو ظهر بشكل جيد عند نزوله بديلا وسجل هدفا.

وحقق الزمالك الزمالك فوزا كبيرا على بطل الصومال بسبعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب في الإسكندرية.