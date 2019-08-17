رياضة | مدحت عبد الهادي: طارق يحيي أدار المباراة بشكل مميز.. وهذا رأيي في هجوم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدحت عبد الهادي: طارق يحيي أدار المباراة بشكل مميز.. وهذا رأيي في هجوم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد مدحت عبد الهادي نجم الزمالك السابق بأداء فريقه خلال مباراة ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري ابطال افريقيا بسباعية نظيفة.

وقال عبد الهادي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "طارق يحيي قدم مباراة جيدة اليوم وأدار الفريق بشكل جيد، الزمالك ظهر بالصفقات الجديدة بشكل مميز في أرض الملعب".

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متابعًا "الزمالك يملك لاعبين من نوعية كبيرة قادرة على حسم المباريات الكبرى، التلت الهجومي للزمالك هو من أقوى الخطوط الهجومية في مصر".

وأستكمل "كريم بامبو لاعب مميز واتمنى استمراره بنفس الإيجابية على مرمى المنافس، بن شرقي أيضًا لا خلاف عليه هو لاعب جوكر، في وجود ثنائي مميز في القيادة وهم شيكابالا وحازم إمام".

وأضاف "إصابة فرجاني ساسي قصرت على فريق الزمالك بجانب إصابة جنش وأزمة كهربا".