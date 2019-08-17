رياضة | عاجل - موعد وصول مدرب الزمالك الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - موعد وصول مدرب الزمالك الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو المدير الفني السابق لنادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، للقاهرة خلال 48 ساعة من أجل توقيع عقود تدريبه للزمالك، بالموسم الجديد.

وأعلن أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، عن استقالة مديره الفني مساء اليوم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في ظل اقترابه لقيادة الفارس الأبيض مستقبلا.

وكان الزمالك، أقال السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق، وتعيين طارق يحيي بشكل مؤقت.

ومن المنتظر أن يوقع ميتشو، على عقود تدريب الفريق الأبيض عقب وصوله للقاهرة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المادية والتعاقدية.