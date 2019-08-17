رياضة | بايرن ميونخ يتعثر أمام هيرتا برلين في البوندزليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يتعثر أمام هيرتا برلين في البوندزليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ هدفين ليحفظ ماء وجه حامل اللقب الذي عدل تأخره إلى تعادل 2-2 أمام هيرتا برلين في افتتاح الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة.

افتتح ليفاندوفسكي كبير هدافي الدوري الألماني الموسم الماضي التسجيل في الدقيقة 24 بعد أن اندفع ليكمل تحركا بدأه هو وبات أول لاعب يسجل في أول مباراة في الموسم لخمس مرات متتالية.

لكن الضيوف فاجؤوا أصحاب الأرض بهدفين في غضون ثلاث دقائق الأول من تسديدة غيرت اتجاهها من دودي لوكيباكيو، الذي سجل ثلاثة أهداف في ميونخ أثناء لعبه مع فورتونا دوسلدورف الموسم الماضي، ثم من انطلاقة من ماركو جرويتس قبل أن يغير اتجاهه فجأة ويسدد في الشباك في الدقيقة 39.

وانقذت ركلة جزاء نفذها ليفاندوفسكي بعد مرور ساعة نقطة التعادل لأصحاب الأرض. وسيلعب بروسيا دورتموند، المنافس الرئيسي لبايرن على اللقب هذا الموسم، أمام اوجسبورج السبت.