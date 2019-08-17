رياضة | 3 سباعيات ضمن أكبر انتصارات الزمالك الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 سباعيات ضمن أكبر انتصارات الزمالك الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الزمالك فوزًا كاسحًا على ديكاداها الصومالي بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد "برج العرب" في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الزمالك بعد فوزه على ديكاداها الصومالي بسباعية نظيفة في مباراة اليوم في معادلة أكبر إنتصار في تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية، حيث سبق وفاز بـ 7 أهداف على جازيللي التشادي في دوري أبطال إفريقيا 2013، والقطن التشادي في النسخة الماضية بالكونفيدرالية.

وإليكم أكبر الإنتصارات في تاريخ مشاركات الزمالك بالبطولات الإفريقية:-

الزمالك 7 – 0 جازيللي:

حقق الزمالك الانتصار الأكبر في تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية على حساب فريق جازيللي بطل تشاد بسباعية نظيفة في ذهاب دور الـ64، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل الاهداف (أحمد جعفر "هدفين" – محمد إبراهيم "هدفين" – عبد الله سيسيه "هدفين" – أحمد حسن "هدف").

الزمالك 7 – 0 القطن التشادي:

كرر الزمالك الإنتصار الأكبر له في تاريخ مشاركاته الإفريقية اليوم أمام القطن بطل تشاد في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية وفاز بسباعية نظيفة سجل الأهداف (كاسونجو "هدفين"، ومصطفي فتحي "هدفين"، محمود كهربا، فرجاني ساسي، عمر السعيد).

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الزمالك 7 - 0 ديكاداها الصومالي:

حقق فريق الزمالك فوز كاسح علي نظيره ديكاداها الصومالي بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليعادل أكبر إنتصار إفريقي في تاريخه.

الزمالك 6 – 0 الجيش الرواندي:

رابع أكبر الإنتصارات في تاريخ الزمالك الإفريقي كان علي حساب فريق الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتغلب عليه بنتيجة 6/0 سجل الأهداف (حسام حسن – حازم إمام "هدفين" – محمد عبد الواحد – جمال حمزة – محمد صبري).

الزمالك 6 – 1 الجيش الاثيوبي:

حقق الزمالك انتصارًا كاسحًا على الجيش الاثيوبي بنتيجة 6/1 في لقاء إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 1976، وسجل اهداف الأبيض (علي خليل "هدفين" – وحيد كامل "هدف" – حسن شحاتة "هدف" – طه بصري "هدفين").

الزمالك 5 – 0 نكانا ريد ديفلز:

فاز الزمالك على نظيره نكانا ريد ديفلز بطل زامبيا، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل الأهداف (أحمد توفيق – مؤمن زكريا – عمر جابر – حازم إمام – أحمد جعفر).