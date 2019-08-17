رياضة | رسميًا. كوتينيو ينتقل إلى بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا. كوتينيو ينتقل إلى بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد المتحدث الرسمي باسم نادي برشلونة الإسباني، جييرمو آمور، أن النادي الكتالوني اتفق مع نظيره بايرن ميونيخ الألماني، على انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو للأخير، بنظام الإعارة.
وخلال تصريحات صحفية لشبكة "موفيستار لا ليجا" قال آمور: "نستطيع التأكيد بأنه لدينا اتفاق مبدئي لإعارة كوتينيو إلى بايرن وبالتالي يتعين علينا إتمام العملية".
ومن الجدير بالذكر انه ولم يكن كوتينيو ضمن التشكيلة الرسمية لفريقه التي ستواجه أتلتيك بلباو الجمعة في افتتاح المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2019-2020.
ومن المعروف انه قد عانى كوتينيو كثيرا منذ انتقاله لبرشلونة قادما من ليفربول الإنجليزي، مطلع 2018، ولم يستطع إثبات نفسه بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.