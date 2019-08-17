رياضة | رسميًا. كوتينيو ينتقل إلى بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا. كوتينيو ينتقل إلى بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث الرسمي باسم نادي برشلونة الإسباني، جييرمو آمور، أن النادي الكتالوني اتفق مع نظيره بايرن ميونيخ الألماني، على انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو للأخير، بنظام الإعارة.

وخلال تصريحات صحفية لشبكة "موفيستار لا ليجا" قال آمور: "نستطيع التأكيد بأنه لدينا اتفاق مبدئي لإعارة كوتينيو إلى بايرن وبالتالي يتعين علينا إتمام العملية".