رياضة | بعد سباعية ديكاداها.. الزمالك يُعادل أكبر إنتصار إفريقي في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد سباعية ديكاداها.. الزمالك يُعادل أكبر إنتصار إفريقي في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح فريق الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد "برج العرب" في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف الزمالك كل من، أشرف بن شرقي "هدفين"، كريم بامبو، محمود حمدي الونش، مصطفي محمد، عمر السعيد، بالإضاف لهدف سجله مدافع ديكاداها بالخطأ في مرماه، ليفوز الفارس الأبيض بسباعية نظيفة ويقترب بقوة من التأهل لدور الـ32.

ونجح الزمالك بعد فوزه على ديكاداها الصومالي بسباعية نظيفة في مباراة اليوم في معادلة أكبر إنتصاراته بالبطولات الإفريقية.

وسبق وفاز الزمالك بنتيجة 7-0 في مناسبتين خلال تاريخ مشاركاته بالبطولات القارية، الأولي أمام جازيللي التشادي في ذهاب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2013، والثانية أمام القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 بالنسخة الماضية من الكونفيدرالية.