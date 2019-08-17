رياضة | عاجل.. الكشف عن مدة غياب سواريز عن برشلونة

أصدر نادي برشلونة الإسباني، منذ قليل، بيانًا رسميًا يوضح فيه حجم إصابة نجمه الأوروجوياني لويس سواريز، مشيرًا لأن اللاعب يعاني من إصابة عضلية في القدم اليمنى. وأضاف البيان بأن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد مدة غيابه، مع العلم أن اللاعب المخضرم اتضح أنه يعاني من إصابة عضلية في القدم اليمنى. Advertisements

وسبق ان خضع مهاجم برشلونة ومنتخب الأوروجواي لعملية جراحية في ركبته اليمنى منذ أشهر قليلة بالمنظار في ركبته اليمنى التي تعاني من ضرر في الغضروف، وغاب حينها عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

وكشف النادي الكتالوني أن مدة غياب اللاعب الأوروجوياني هذه المرة، سوف تصل إلى ثلاثة أسابيع، وهذا ما سيضع المدرب إرنيستو فالفيردي في ورطة كبيرة.