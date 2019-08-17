رياضة | عاجل.. الكشف عن مدة غياب سواريز عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن مدة غياب سواريز عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدر نادي برشلونة الإسباني، منذ قليل، بيانًا رسميًا يوضح فيه حجم إصابة نجمه الأوروجوياني لويس سواريز، مشيرًا لأن اللاعب يعاني من إصابة عضلية في القدم اليمنى.
وأضاف البيان بأن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد مدة غيابه، مع العلم أن اللاعب المخضرم اتضح أنه يعاني من إصابة عضلية في القدم اليمنى.
وسبق ان خضع مهاجم برشلونة ومنتخب الأوروجواي لعملية جراحية في ركبته اليمنى منذ أشهر قليلة بالمنظار في ركبته اليمنى التي تعاني من ضرر في الغضروف، وغاب حينها عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.
وكشف النادي الكتالوني أن مدة غياب اللاعب الأوروجوياني هذه المرة، سوف تصل إلى ثلاثة أسابيع، وهذا ما سيضع المدرب إرنيستو فالفيردي في ورطة كبيرة.
يذكر انه قد ألمت تلك الإصابة اللعينة بسواريز، في أول ظهور له بقميص برشلونة في أول شوط في ضربة بداية الليجا، منذ قدومه من ليفربول في صيف 2014.