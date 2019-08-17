رياضة | عاجل - ميتشو يقترب من قيادة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - ميتشو يقترب من قيادة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولو نادي أورلاندو بيرتس الجنوب إفريقي، عن تقديم الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول استقالته اليوم، من القيادة الفنية للفريق.

ونشر الحساب الرسمي للفريق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للمدرب وهو يوجه رسالة لجماهير أورلاندو متمنيا لهم التوفيق.

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وارتبط اسم ميتشو بتدريب الزمالك، خلال الأيام الماضية، خلفا للمقال كريستيان جروس المدير الفني السابق، ولم يتبقى سوى الاتفاق على المقابل المادي قبل الإعلان عن الصفقة.

وكانت هناك مفاوضات قويه منذ عدة أيام و لكن توقفت بعد طلب المدرب الصربي دفع الزمالك للشرط الجزائي المقدر ب 300 الف يورو ليوقف الزمالك المفاوضات قبل أن تعود من جديد، عقب فشل التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز بسبب المقابل المادي.

وبات الآن ميتشو قريبًا جدًا من قيادة الزمالك بعد تقديم استقالته من قيادة فريق أورلاندو بيتريس الجنوب إفريقي.