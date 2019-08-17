رياضة | أول تعليق من بيكيه بعد الخسارة من أتلتيك بيلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من بيكيه بعد الخسارة من أتلتيك بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جيرارد بيكيه، نجم دفاع فريق برشلونة الإسباني، أن ملعب السان ماميس دائماً ما كان صعب عليهم، وذلك بعد الخسارة من أتلتيك بيلباو 1-0 في الليجا.

وقال بيكيه في تصريحات صحفية: "في الشوط الثاني كنا افضل من الشوط الأول، خسرنا بسبب تفاصيل صغيرة".

وأضاف: "في الشوط الثاني كنا أفضل من الشوط الاول ولكن خسرنا بسبب بعض التفاصيل الصغيرة".

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وواصل: "خسرنا في البداية وهذا ليس جيدا".

وأشار بقوله: "نحن لدينا لاعبون جُدد وبعض الامور هيّ طبيعية".

واختتم: "كنا نتوقع ان تكون المباراة صعبة في السان ماميس .. تفاصيل صغيرة في بعض الأحيان تحسم الأمور".