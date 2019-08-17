رياضة | شيكابالا يتألق وبن شرقي وبامبو يسجلان في فوز الزمالك الساحق على ديكاداها الصومالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكابالا يتألق وبن شرقي وبامبو يسجلان في فوز الزمالك الساحق على ديكاداها الصومالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فوزا كبيرا على حساب مضيفه ديكاداها الصومالي بسبعة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع ومحمد حسن ومحمود عبدالعزيز “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وأشرف بن شرقي في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وضغط الزمالك مبكرا على الفريق الصومالي وحاول شيكابالا والنقاز فتح جبهة من الجانب الأيمن والمرور من دفاع ديكاداها فيما نظم الفريق المضيف صفوفه للتصدي لمحاولات الزمالك .

ومبكرا يحصل الزمالك على ركلة جزاء بعد تسديدة من زيزو من خارج المنطقة ترتطم بيد مدافع ديكاداها ليحتسب الحكم الإثيوبي ركلة جزاء يتصدى لها المغربي أشرف بن شرقي ليودعها على يمين الحارس ترتطم بيده وتسكن الشباك معلنا عن أول أهدافه مع الزمالك وتقدم الفريق بهدف دون رد في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة .

وسيطر الزمالك على مجريات اللعب مبكرا وحاول الفريق الصومالي الرد بكرات خاطفة ومرتدات ويخرج عواد من منطقة الجزاء ليؤمن الكرة .

واستمرت محاولات الزمالك وعرضية من النقاز يتصدى لها دفاع ديكاداها ثم تصل عند أوباما يسددها قوية تخرج أعلى المرمى إلى خارج الملعب في الدقيقة 15 بعدها تسديدة من محمود عبد العزيز الذي استغل كرة مرتدة من دفاع ديكاداها ويسددها قوية لكنها تخرج أعلى المرمى إلى خارج الملعب .

ويواصل الزمالك محاولاته ويسدد عمرو السعيد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تخرج بجوار مرمى ديكاداها إلى خارج الملعب بعدها يمر النقاز ويرسل عرضية داخل منطقة الجزاء يقابلها أوباما لكن تسديدته تخرج أعلى المرمى إلى خارج الملعب لتضيع فرصة هدف ثاني للزمالك .

وتستمر سيطرة الزمالك ومحاصرته للفريق الصومالي في وسط ملعبه واعتمد الفريق المضيف فقط على الكرات المرتدة وأول فرصة له كانت في الدقيقة 25 بعد أن وصلت الكرة على حدود مرمى عواد وتسديدة أرضية قوية تمر على يمين مرمى عواد إلى خارج الملعب .

ويعزز الزمالك من تقدمه بالهدف الثاني بعد هجمة منظمة لتصل الكرة لبن شرقي داخل المنطقة من الناحية اليسرى يحاول تمريرها عرضية حولها مدافع ديكاداها بالخطأ في مرماه لتسكن الشباك ويتقدم الزمالك بهدفين دون رد في الدقيقة 29 من عمر اللقاء .

واستمرت السيطرة البيضاء على المباراة وعرضية من المتألق النقاز فشل حارس ديكاداها في التعامل معها تصل عند بنشرقي تصدى له الحارس والدفاع لتصل عند أوباما يسددها لكن دفاع ديكاداها يتصدى له وتخرج إلى خارج الملعب ركنية للزمالك ليضيع الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 34 من عمر المباراة .

ويواصل شيكابالا تميزه في المباراة بصناعة الفرص الواحدة تلو الأخرى وسط تمركز دفاعي من الفريق الصومالي لإيقاف الهجمات البيضاء .

وتهدأ المباراة في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول ليحتسب الحكم الإثيوبي دقيقتين وقت بدل ضائع ومن كرة مرتدة تصل الكرة عند شيكابالا من الجانب الأيمن يرسلها عرضية تمر من أمام مرمى ديكاداها يتابعها عمرو السعيد بيسراه داخل الشباك الخالية من الحارس ليعلن عن تقدم الزمالك بثلاثة أهداف دون رد .

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ومع بداية الشوط الثاني استمرت المباراة على وتيرتها وسيطرة من الزمالك على مجريات اللعب وتستمر الجبهة اليمنى بقيادة شيكابالا والنقاز هي الأخطر للزمالك في المباراة .

وسجل الزمالك الهدف الرابع في الدقيقة 48 من عمر المباراة عن طريق محمود الونش بعد ركلة ركنية لعبها شيكابالا هات وخد مع النقاز ثم مررها شيكا للنقاز مجددا ليرسل كرة عرضية متقنة تمر من الدفاع وتصل للونش الذي يودعها الشباك معلنا تقدم الزمالك بأربعة أهداف دون رد .

وفرصة جديدة للزمالك بعد عرضية من النقاز تصل عند عمرو السعيد لكن تسديدته كانت قوية وخرجت أعلى مرمى ديكاداها إلى خارج الملعب في الدقيقة 53 من عمر اللقاء .

ويواصل شيكابالا تميزه ويتوغل في دفاعات الفريق المضيف ومراوغات للمدافع تلو الآخر ليمررها عرضية أرضية يسددها بن شرقي ترتطم بيد الحارس وتسكن الشباك معلنا تقدم الزمالك بخمسة أهداف دون رد في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

وتسديدة من محمود عبدالعزيز قوية لكنها تخرج أعلى مرمى ديكاداها إلى خارج الملعب في الدقيقة 57 بعدها يدفع الجهاز الفني بقيادة طارق يحيى بكريم بامبو بدلا من يوسف أوباما لتنشيط الجانب الهجومي للفريق في المباراة .

وتهدأ المباراة قليلا من جانب الفريقين وينحصر اللعب في وسط الملعب بدون خطورة على كلا المرميين بعدها يدفع الجهاز الفني للزمالك بثاني تغييراته بنزول مصطفى محمد بدلا من عمر السعيد في الدقيقة 66 من عمر المباراة .

ويستمر ضغط الزمالك في المباراة ويرد ديكاداها بكرة مرتدة وعرضية أرضية يتصدى لها دفاع الزمالك ثم تصل عند مصطفى أمين لاعب ديكاداها لكن تسديدته لم تكن قوية ووصلت سهلة في يد عواد في الدقيقة 71 من عمر المباراة .

ويدفع الزمالك بالتغيير الأخير بخروج شيكابالا ونزول حازم إمام ويحصل الزمالك على ركنية لكنها تمر بدون خطورة على مرمى الفريق الصومالي .

وسجل كريم بامبو الهدف السادس للزمالك في الدقيقة 77 من عمر المباراة بعد أن استلم الكرة على حدود المنطقة وتسديدة أرضية خارج منطقة الجزاء فشل حارس ديكاداها في التصدي لها لتصطدم بيده وتمر إلى داخل الشباك معلنا تقدم الزمالك بسداسية نظيفة .

ويعود بامبو من جديد لتنشيط الجبهة اليسرى أمام عبدالشافي ويرسل بامبو عرضية أرضية من الجانب الأيسر لكن دفاع ديكاداها تصدى للكرة قبل أن تصل إلى مصطفى محمد .

ويزيد الزمالك من غلة الأهداف ويرفع النتيجة لسباعية نظيفة بعد أن سجل مصطفى محمد الهدف السابع في الدقيقة 80 من عمر المباراة بعد أن أرسل بن شرقي تمريرة بينية رائعة تضعه في مواجهة المرمى ويسددها أرضية تمر على يسار حارس ديكاداها داخل الشباك معلنا تقدم الزمالك بسباعية نظيفة .

وتهدأ المباراة في وسط الملعب وهجمة جديدة للزمالك تصل عند بامبو يرسلها عرضية أرضية تصل لمصطفى محمد لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى ديكاداها إلى خارج الملعب في الدقيقة 82 من عمر المباراة .

مرت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بدون خطورة على كلا المرميين وسط مشادات بين لاعبي الفريقين بسبب كرة مشتركة وحاول الفريق المضيف جاهدا لتعديل النتيجة لكن بدون خطورة على مرمى عواد لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بسباعية نظيفة .