اونلاين | يلا شوت ZaMaLeK TV نتيجة مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر تابع مباراة الزمالك اليوم Zamalek ToDaY رابط مباشر

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مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها اليوم الجمعة 16-8-2019 بث مباشر عبر رابط بي إن ماتش bein match ، حيث تتجه الأنظار إلى المباراة القوية، التي ستجمع بين كلا من الزمالك المصري وديكاداها الصومالي، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020، على ملعب بتروسبورت.

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وسوف تنطلق أحداث مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية.

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وسوف تكون مشاهدة المباراة المرتقبة بين الفارس الأبيض ونظيره الصومالي ديكاداها، متاحة للمشاهدين من خلال قناة أون سبورت On sport، علاوة على ذلك يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة وبجودة عالية من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

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يدخل الزمالك هذه المباراة وهو مفتقد كلا من محمود جنش ومصطفى فتحي بسبب الإصابة، بالإضافة إلى لاعبين الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي للحصول على راحة، وسيغيب أيضا الظهير الأيسر عبد الله جمعة لأسباب فنية، كما أنه لم ينضم المغربي محمد أوناجم بسبب عدم قيده في الفترة الأولى وهذا يعني أنه لن يستطع المشاركة في الأدوار التمهيدية مع الفارس الأبيض.

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يتوقع الكثيرون أن يعتمد المدرب المصري المؤقت طارق يحيى على نفس الأسماء التي أنهت الموسم الماضي، وسيدفع بمحمود علاء ومحمد عبد الغني في قلب الدفاع، وفي الأمام سيتواجد المهاجم عمر السعيد وخلفه الثلاثي أشرف بن شرقي، يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو، وسوف يكون تشكيل الزمالك على النحو التالي: الخطة: 4-2-3-1، حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز، خط الوسط الدفاعي: محمد عبد العزيز - محمد حسن، الوسط الهجومي: أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو، الهجوم الصريح: عمر السعيد.