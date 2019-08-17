اونلاين | يوتيوب الآن.. شاهد مباراة الزمالك ضد ديكاداها بث مباشر بدون تقطيع YouTubE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوتيوب الآن.. شاهد مباراة الزمالك ضد ديكاداها بث مباشر بدون تقطيع YouTubE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها اليوم الجمعة 16-8-2019 بث مباشر عبر رابط كورة أون لاين Kora online، حيث يفتح ‏ملعب بتروسبورت أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين كلا من الزمالك المصري وديكاداها الصومالي، وذلك مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020.

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من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت مدينة أبو ظبي.

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ويمكنكم مشاهدة المباراة المرتقبة بين الفارس الأبيض ونظيره الصومالي ديكاداها، من خلال قناة أون سبورت On sport، علاوة على ذلك يمكنكم متابعة أحداث المباراة بجودة عالية من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

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من المنتظر أن يعتمد المدرب المصري المؤقت طارق يحيى على نفس الأسماء التي أنهت الموسم الماضي، وسيدفع بمحمود علاء ومحمد عبد الغني في قلب الدفاع، وفي الأمام سيتواجد المهاجم عمر السعيد وخلفه الثلاثي أشرف بن شرقي، يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو.

وسوف يكون تشكيل الزمالك على النحو التالي: الخطة: 4-2-3-1، حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز، خط الوسط الدفاعي: محمد عبد العزيز - محمد حسن، الوسط الهجومي: أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو، الهجوم الصريح: عمر السعيد.