اونلاين | يلا شوت GOAL مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط اونلاين ماتش الزمالك مهرجان اهداف الان

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يوفر موقع الخليج 365 الرياضي، خدمة بث مباشر live لمباراة الزمالك وديكاداها الصومالي kora star، حيث يستضيف استاد برج العرب بالاسكندرية المواجهة المرتقبة بين الزمالك وديكاداها اليوم الجمعة 16 أغسطس 2019 ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، شاهد بث مباشر لمباراة الزمالك kora goal.

تبدأ مباراة الزمالك ضد ديكاداها الصومالي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، حيث يتطلع الزمالك متسلحًا بالصفقات الجديدة لتحقيق انتصارًا كبيرًا في لقاء اليوم يضمن له التأهل لدور الـ32 للبطولة الإفريقية، شاهد مباراة الزمالك اليوم على kora today.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام ديكاداها الصومالي في مباراة اليوم:

حراسة المرمى: محمد عواد.

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الدفاع: حمدي النقاز ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالغني ومحمد عبد الشافي.

الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن.

وسط الهجوم: يوسف أوباما وكريم بامبو وأشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: عمر السعيد.

وسيكون البث التليفزيوني لمباراة الزمالك وديكاداها الصومالي yalla shoot متاحًا عبر قنوات بي إن سبورتس (bein sports) بتعليق عربي مميز، كما يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة الزمالك اليوم عبر رابط kora goal من خلال موقعنا الخليج 365 الرياضي.