اونلاين | KORA يوتيوب Time: الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها يلا شوت Yalla match كورة اونلاين الهدف الرابع لايف

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شاهد بث مباشر kora live لمباراة الزمالك وديكاداها الصومالي في دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 16 أغسطس لعام 2019، مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك اليوم cool kora، حيث يلتقي الزمالك مع نظيره ديكاداها بطل الصومال علي استاد "برج العرب" في ذهاب دور الـ64 للبطولة الإفريقية.

تنطلق مباراة الزمالك ضد ديكاداها الصومالي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الجمعة 16 – 8 – 2019، علي استاد "برج العرب" ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام ديكاداها الصومالي في مباراة اليوم:

حراسة المرمى: محمد عواد.

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الدفاع: حمدي النقاز ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالغني ومحمد عبد الشافي.

الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن.

وسط الهجوم: يوسف أوباما وكريم بامبو وأشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: عمر السعيد.

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