اظبط تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامتون 17 / 8 / 2019 الجولة الثانية الدوري الانجليزي Liverpool vs Southampton وموعد المواجهة

اظبط تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامتون ، أعلن نادي ليفربول بشكل رسمي انه سيكون من ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر بجانب ذلك أوضح النادي أنع سيغيب عن احداث المباراة. اللاعب الغيني نابي كيتا وذلك عن احداث مباراة ساوثهامبتون في المباراة القادمة التي ستجمع الفريقين اليوم علي ارض ملعب سانت ميري. وذلك من ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج.

ليفربول وساوثهامتون فى الدورى الانجليزى

كما أوضح الموقع الرسمي الخاص بنادي ليفربول أن اللاعب نابي كيتا سوف يكون من ضمن قائمة الريدز وذلك في مباراة ساوثها كرتون وذلك بسبب عدم تعافيه من الإصابة العضلية التي تم استبعاده من الإصابة في مباراة كأس السوبر الاوربي أمام نادي تشيلسي وذلك الاربعاء الماضي.

القنوات المفتوحة الناقلة للقاء ليفربول وساوثهامتون

كما نري أن الشكوك تدور حول مشاركة الحارس الإسباني ادريانو وذلك بسبب المعاناة من إصابة في الكاحل.

كما نري أن نادي ليفربول سيخوض مباراة اليوم وذلك وسط معنويات عالية بعد أن تم تحقيق فوز كبير في الجولة الأولي علي نورويتش سيتي وذلك بنتيجة أربعة واحد قبل أن يتم تتويجه علي حساب نادي تشيلسي يوم الاربعاء الماضي في مدينة اسطنبول في تركيا.

تردد القناة الناقلة لمباراة ليفربول

يمكنك من خلال الجدول التالي ضبط تردد قناة أون سبورت الناقلة لاحداث المباراة عبر شاشتها

تردد القناة معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ

10853 h 27500 6/ 5 التردد hd

10853 h 27500 6/ 5 التردد sd

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