الامارات | حارس ليفربول أدريان تعرض لإصابة بسبب مشجع

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس ليفربول أدريان تعرض لإصابة بسبب مشجع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يترقب ليفربول حالة حارس مرماه الإسباني أدريان، وقدرته على المشاركة في مباراة الفريق المقررة اليوم أمام ساوثهمبتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال احتفالات ليفربول بعد الفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي.

وكان ليفربول توّج بلقب السوبر الأوروبي الأربعاء الماضي بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما بمدينة اسطنبول التركية، حيث تصدى أدريان لركلة ترجيح وقاد ليفربول للفوز بلقبه الرابع في السوبر الأوروبي.

ولكن أدريان تعرض لركلة غير متعمدة من أحد مشجعي الفريق، الذي نزل إلى أرضية الملعب للاحتفال بإحراز اللقب.

وقال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، في مؤتمر صحافي: «لا أتفهم فعلياً السبب وراء هذا. مشجع يقفز إلى أرض الملعب ويتعرض لمطاردة عدد من رجال الأمن. ركل كاحل قدم الحارس أدريان. مجنون».

وقال كلوب إن أدريان ليس بحاجة لإجراء أشعة، لكنه يحتاج إلى الانتظار لمعرفة قدرته على المشاركة في مباراة الغد.

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وأوضح كلوب: «سيكون لمصلحته كثيراً إذا أصبح جاهزاً تماماً لخوض مباراة اليوم.. تحدثت إليه اليوم وقال لي إنه أصبح بحال أفضل كثيراً مما كان (أول من أمس). ولكن يتعين علينا الانتظار لرؤية موقفه النهائي».

وأضاف: «لم يكن يستطيع اللعب مباشرة بعد عودتنا من إسطنبول إلى ليفربول لكنني أراه الآن بحال أفضل. القرار سيتخذ اليوم».

ويغيب البرازيلي أليسون بيكر الحارس الأول لليفربول لنحو شهر عن صفوف الفريق، بسبب الإصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة).

وإذا لم يستطع أدريان اللحاق بمباراة اليوم، سيعتمد ليفربول على الحارس المخضرم أندي لونرجان أو الحارس الشاب كازيمهن كيلهير.

كما يفتقد ليفربول في مباراة اليوم أيضاً لجهود لاعب خط وسطه الغيني نابي كيتا، بسبب إصابة عضلية أبعدته أيضاً عن صفوف الفريق في لقاء السوبر الأوروبي.