الامارات | قلق في «ستامفورد بريدج».. لامبارد مطالب بأول فوز

شكرا لقرائتكم خبر عن قلق في «ستامفورد بريدج».. لامبارد مطالب بأول فوز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كان تشلسي الوحيد بين الستة الكبار يخسر افتتاحاً، بعد سقوطه الكبير على أرض مانشستر يونايتد صفر-4، في المباراة الأولى لمدربه ونجم وسطه السابق فرانك لامبارد.

وبرغم النتيجة الكبيرة، رأى لامبارد أنها كانت قاسية قياساً بمجريات اللعب، حيث حصل فريقه على فرص عدة للتسجيل في أول 60 دقيقة.

تشكيلة لامبارد حصلت على دفع معنوي إضافي، الأربعاء الماضي، عندما جرت ليفربول بطل أوروبا الى وقت اضافي (2-2) وركلات ترجيحية في الكأس السوبر الاوروبية في اسطنبول، قبل أن يخسر حامل لقب الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) بفارق ركلة ترجيح واحدة أهدرها مهاجمه الشاب تامي ابراهام.

قال لامبارد (41 عاماً): «خسارة المباراة مخيبة، لكن إذا كان موسم تشلسي مماثلاً للطريقة التي لعبنا فيها الليلة سنكون على ما يرام».

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وأضاف «من الواضح اننا قدمنا اداءً رفيع المستوى في مواجهة فريق يتم بناؤه منذ ست سنوات. أما أنا، فمدرب جديد لم يمضِ على تواجدي على دكة الاحتياط سوى ستة اسابيع».

فبعد صيف لم يستطع تشلسي التعاقد فيه مع اي لاعب بسبب عقوبة جلبه لاعبين قُصَّراً، وخسارته نجمه البلجيكي ادين هازارد لريال مدريد الاسباني، يستقبل فريق غرب لندن ليستر سيتي.

وتتركز الانظار على الطريقة التي سيرحب فيها جمهور ملعب ستامفورد بريدج بأفضل هداف في تاريخه، وذلك في المباراة الاولى للامبارد في الدوري على أرضه بعد استلام مهامه التدريبية.

لكنه بحاجة الى الفوز كي يبدد الشكوك حول أحقيته بتدريب فريق كبير اثر موسم يتيم في عالم التدريب مع ديربي كاونتي.