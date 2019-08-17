الامارات | الاتحاد العراقي يحدّد مصير كاتانيتش الأسبوع المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العراقي يحدّد مصير كاتانيتش الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقرّر الاتحاد العراقي لكرة القدم مصير بقاء مدرب منتخبه الأول السلوفيني ستريشكو كاتانيتش منتصف الأسبوع المقبل، حيث يعقد اجتماعاً بهذا الخصوص حسب بيان للاتحاد أمس.

وذكر الاتحاد العراقي الذي وضع مسألة بقاء المدرب من عدمه على عاتق لجنة المنتخبات: «وجه الاتحاد لجنة المنتخبات بدراسة مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا بكل إيجابياتها وسلبياتها».

وأضاف الاتحاد: «في الاجتماع المقبل ستقر توصيات لجنة المنتخبات بخصوص مصير المدرب كاتانيتش في ما يتعلق بمسألة بقائه من عدمه حفاظاً على حظوظنا في تصفيات كأس العالم».

وخسر المنتخب العراقي في المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا أمام نظيره البحريني الذي توج بلقب النسخة التاسعة 1-صفر على استاد كربلاء الدولي الأربعاء الماضي.

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وتعاقد الاتحاد العراقي لكرة القدم رسمياً مطلع سبتمبر من العام الماضي مع المدرب كاتانيتش لمدة ثلاث سنوات.

وتبلغ قيمة العقد المبرم بين المدرب البالغ 55 عاماً والاتحاد العراقي 1.2 مليون دولار سنوياً تشمل راتبه وراتب طاقمه المساعد.

وسبق لكاتانيتش (55 عاماً) تولي تدريب منتخب بلاده مرتين بين 1998 و2002 عندما قاده الى نهائيات كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان، وبين 2013 و2017 عندما استقال بعد الفشل في قيادته لمونديال روسيا 2018.

ومن ضمن تجاربه التدريبية، أشرف كاتانيتش على المنتخب الإماراتي بدءاً من عام 2009 الى حين إقالته في 2011 على خلفية النتائج السيئة.