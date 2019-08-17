الامارات | المان يونايتد ضيف ثقيل على ولفرهامبتون

شكرا لقرائتكم خبر عن المان يونايتد ضيف ثقيل على ولفرهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد السلبية التي خيمت على فترة الانتقالات داخل أروقة مانشستر يونايتد واكتفائه بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين، كانت البداية رائعة لفريق المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير ضد تشلسي.

قدم القادمون الجدد هاري ماغواير، آرون وان يساكا والويلزي دانيال جيمس، بداية رائعة، لكن رحلة الاثنين الى أرض ولفرهامبتون ستشكل اختباراً قوياً لـ«الشياطين الحمر» الطامحين لتعويض موسمهم المخيب والغياب عن دوري ابطال أوروبا لاحتلالهم المركز السادس.

وكان يونايتد خسر مرتين في زيارته الى ملعب «مولينو» الموسم الماضي في ربع نهائي الكأس والدوري بنتيجة واحدة 1-2، فيما تعادلا 1-1 على أرض الفريق الأحمر. قال سولسكاير: «عندما تبدأ موسمك بهذه الطريقة، يكون الجميع في النادي سعداء. نعرف اننا عانينا في آخر مباراتين ضدهم. ينبغي القيام بكل شيء كي لا نكرر هذه النتيجة».