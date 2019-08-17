الامارات | أرسنال يقص شريط الجولة أمام بيرنلي

شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يقص شريط الجولة أمام بيرنلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتتح أرسنال المرحلة مستضيفاً بيرنلي بعد فوزه الصعب افتتاحاً على أرض نيوكاسل بهدف الغابوني بيار ايميريك أوباميانغ. ويستعد رجال المدرب الإسباني اوناي إيمري لعودة صانع اللعب الألماني مسعود أوزيل والظهير البوسني سياد كولاشيناتس، بعد غيابهما عن المباراة الأولى على خلفية محاولة سرقتهما بالسلاح الأبيض في شمال لندن الشهر الماضي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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