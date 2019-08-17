شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يشيد بالوافدين الجدد بعد سباعية ديكاداها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال طارق يحيى، المدير الفني للزمالك، إن الفريق قدم مباراة جيدة أمام ديكاداها الصومالي، مشيرًا إلى أن الفوز الكبير بسباعية، هو نتاج عمل ١٠ أيام، حيث وصل الفريق إلى ٦٠٪ من المعدل البدني المطلوب.

وحقق الزمالك الزمالك فوزًا كبيرًا على بطل الصومال بسبعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب في الإسكندرية.

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وأضاف «يحيى»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أنه أدخل عناصر جديدة من البداية، مثل محمد عواد وشيكابالا وعبدالشافي وأشرف بن شرقي، لأنهم وصلوا لفورمة اللاعبين القدامي، وظهروا بمظهر جيد.

وأشاد «يحيى» بالثنائي أشرف بن شرقي وشيكابالا، اللذين أديا بشكل طيب.. موضحا أن محمد عبدالشافي دخل حسابات المباراة في التحضيرات الأخيرة، حيث إنه كان في فترة تأهيل، لكنه أدى اللقاء بشكل جيد، نظرًا لغياب عبدالله جمعة المصاب.

وأشار «يحيى» إلى أنه أخرج شيكابالا عندما شعر بإجهاده، وأشرك حازم إمام بدلاً منه على الرغم من أن حازم ليس مركزه الجناح، ولكنه رأى أنه الأفضل في هذا الوقت، لما يمتاز به من سرعات، مضيفا أن كريم بامبو ظهر بشكل جيد عند نزوله بديلاً وسجل هدفًا.