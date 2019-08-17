منتخب بلادنا يواصل معسكره التدريبي استعدادا لتصفيات كأسي العالم وآسيا

اكد مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سامي نعاش أن مشاركة منتخبنا في بطولة غرب آسيا في العراق

الجمعة 16 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

اكد مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سامي نعاش أن مشاركة منتخبنا في بطولة غرب آسيا في العراق التي انتهت امس بكربلاء، كانت ناجحة بكل المقاييس باعتبارها محطة اعداد للمشاركة في التصفيات المشتركة لكاس العالم ٢٠٢٢م بقطر وكأس اسيا ٢٠٢٣م في الصين.



واعتبر نعاش ان تلك المشاركة مثلت بداية جيدة لمسيرة المنتخب بحثاً عن عمل قاعدة صلبة من اللاعبين الشباب تساعد في استمرارية المنتخب وتصاعد مستواه في المنافسات القادمة.

وسجل منتخبنا في تلك البطولة فوزا وتعادلا وخسر في مباراتين وذلك في اول ظهور دولي للمنتخب منذ يناير الماضي.

واشار نعاش إلى انه لم يتم استدعاء أي لاعب للانضمام إلى معسكر المنتخب حتى الأن ، وان هناك خطة لاستدعاء بعض العناصر المميزة من اللاعبين المغتربين الذين يقدموا مستويات جيدة مع انديتهم وسيتم استدعائهم في الوقت المناسب .

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وقال" قائمة المنتخب مازالت مفتوحة وعملية استدعاء اللاعبين واستبعادهم تخضع لعدة معايير والاجدر سيمثلون اليمن ".

ويقيم المنتخب الوطني حاليا معسكرا خارجيا بالعاصمة السعودية الرياض التي وصلها الاثنين الماضي بعد انهاء مشاركته في غرب اسيا .

وتستضيف الرياض مبارياته في التصفيات المشتركة التي تجمعه ضمن المجموعة الرابعة الى جانب السعودية واوزبكستان وفلسطين وسنغافورة.

وعن خطته خلال المعسكر الحالي في الرياض اوضح أنه يسعى للعمل بشكل مركز على الجانب البدني للاعبين وتقوية الجاهزية البدنية والتي تحتاج لعمل ووقت ، بالإضافة إلى العمل في الجانب الخططي والتنظيمي .

وكان منتخبنا اجرى اربع وحدات تدريبية على مدار ثلاثة ايام منذ وصوله الى الرياض ، حيث كانت الحصة التدريبية الأولى في صالة التقوية التابعة للفندق ومن ثم وحدتين تدريبيتين يوم امس الخميس كانت الصباحية في صالة التقوية والمسائية في الملعب الرديف لاستاد الملك فهد ، وحصة تدريبية وحيدة مساء اليوم على نفس الملعب بعد استكمال الترتيبات الخاصة بذلك.