بايرن ميونخ يتعادل مع هيرتا برلين في افتتاح البوندسليجا

الجمعة 16 أغسطس 2019

فشل بايرن ميونخ في تحقيق الانتصار على هيرتا برلين بعدما تعادل الفريقان (2-2) على ملعب أليانز أرينا، اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الدوري الألماني. النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي سجل ثنائية بايرن في الدقيقتين 24 و60، بينما أحرز دودي لوكيباكيو وماركو جروجيتش هدفي هيرتا في الدقيقتين 36 و39، ليكتفي الطرفان بنقطة واحدة مع بداية مشوارهما في البوندسليجا. شكّل البايرن خطورة مبكرة على مرمى هيرتا برلين، بعدما اقتحم سيرجي جنابري منطقة الجزاء من الجانب الأيمن، ليرسل عرضية وصلت إلى تياجو ألكانتارا خارج المنطقة، ليسدد اللاعب كرة قوية، لكن الحارس روني جارستين كان لها بالمرصاد. واستمرت الخطورة على مرمى الضيوف، بعدما أطلق توماس مولر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس هيرتا. وتواصل المد الهجومي للفريق البافاري في الدقائق الـ10 الأولى بأكثر من فرصة خطيرة، لكن دفاع الفريق الضيف أبعد أكثر من كرة خطيرة قبل وصولها للشباك. وواصل جارستين الدفاع عن مرماه بعدما تصدى لضربة رأسية من مولر، ليحول دون تقدم الفريق البافاري في وقت مبكر. ومع حلول الدقيقة 24، نجح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في إحراز هدف التقدم لأصحاب الأرض بعدما انزلق لمقابلة كرة عرضية أرضية، وجهها بقدمه إلى داخل الشباك.



واستطاع هيرتا معادلة النتيجة من أول فرصة حقيقية على مرمى الحارس مانويل نوير، وذلك بعدما سدد دودي لوكيباكيو كرة بعيدة المدى، لتحول مسارها بعد الاصطدام بجسد زميله فيداد إيبسيفيتش، لتسكن الشباك في الدقيقة 36. ولم تمر سوى 3 دقائق فقط على هدف التعادل، حتى باغت هيرتا مضيفه بهدف ثانٍ عن طريق ماركو جروجيتش، الذي تسلم تمريرة حريرية من إيبسيفيتش، لينفرد بنوير، قبل أن يراوغه بمهارة رائعة ويسدد الكرة داخل الشباك.

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وكان كينجسلي كومان على مقربة من معادلة النتيجة مع بداية الشوط الثاني، بعدما انطلق على الجانب الأيسر إلى داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة أرضية، لكن حارس برلين كان لها بالمرصاد. وأطلق جنابري تسديدة صاروخية بعيدة المدى، لكن جارستين أبعدها ببراعة إلى ركلة ركنية، قبل أن يحصل ليفاندوفسكي على ركلة جزاء، بعد لجوء الحكام لتقنية الفيديو، التي أوضحت تعرض المهاجم البولندي لإعاقة. وانبرى الدولي البولندي للركلة، لينفذها بنجاح إلى داخل الشباك، محرزًا هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 60. ولم يستطع البايرن استغلال معنوياته المرتفعة بعد التعادل، ليفشل في تهديد مرمى برلين بفرص خطيرة. وكاد هيرتا أن يسجل هدفًا مباغتًا في الدقيقة 77 من زمن المباراة، حينما احتسب الحكم مخالفة لصالحه على حدود منطقة جزاء البايرن، لكن تسديدة أوندي دودا ارتطمت في الحائط البشري، قبل أن ترتد الكرة إليه ويسددها بيسراه، لتمر بجوار القائم الأيسر لنوير.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ 5 دقائق، تلقى جنابري تمريرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية لكنها علت المرمى.

وحاول بايرن ميونخ خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة لكن دون جدوى، ليظفر هيرتا بنقطة ثمينة من قلب أليانز أرينا بالتعادل (2-2).