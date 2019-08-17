شكرا لقرائتكم طارق يحيى : بشكر مرتضى منصور وما عنديش مشكلة أدرب الزمالك ولو ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر طارق يحيى المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك عن سعادته بعد تخطى عقبة ديكاداها الصومالى بسباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقن مساء الجمعة ضمن منافسات الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وجه طارق يحيى فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور الشكر للاعبين على الأداء الرجولى الذى ظهروا عليه أمام الفريق الصومالى وقدرتهم على تحمل المسئولية وتعويض الغيابات.

أكد طارق يحيى أنه برغم الفترة القصيرة التى تولى فيها تدريب الأبيض إلا أنه استطاع أن يتعامل بدنيا بطريقة جيدة مع اللاعبين موضحا أنه يشكر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وأنه على استعداد على تدريب الزمالك حتى لو ساعة.