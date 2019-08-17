شكرا لقرائتكم أيمن يونس يطالب باستمرار طارق يحيى مديرًا فنيًا للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أيمن يونس نجم الزمالك السابق، باستمرار طارق يحيى فى منصب الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم لنادى الزمالك .

و أضاف يونس خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت"، قائلًا:" طارق يحيى هو الافضل خلال الفترة القادمة و سيحقق نتائج أفضل من المدرب الأجنبى".

و قال أن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، كان نجم مباراة الزمالك أمام ديكاداها، و ظهر بمستوى رائع و استطاع أن يظهر مهاراته الفردية .

وفاز الزمالك على فريق ديكاداها الصومالى بسباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى ذهاب دور الـ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا .