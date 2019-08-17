شكرا لقرائتكم طارق يحيى : الدفع بـ"شيكابالا" أمام ديكاداها كان مفاجأة لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق يحيى المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك إن قرار الدفع بمحمود عبد الرازق شيكابالا أمام ديكاداها الصومالى كان مفاجأة لجماهير الفريق الأبيض. وفاز الزمالك على نظيره ديكاداها الصومالى بسباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة ضمن منافسات الدور التمهيدى ببطولة دورى أبطال أفريقيا. Advertisements أضاف طارق يحيى فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" اختيار شيكابالا جاء بناءا على التزامه فى التدريبات وجاهزيته البدنية". تابع طارق يحيى :" أظهرنا الصفقات الجديدة بشكل محترم واخترنا الأجهز بدنيا ودفعت بعبد الشافى نظرا لخبراته الكبيرة والاعتماد عليه فى تعويض غياب عبد الله جمعة".

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