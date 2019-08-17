شكرا لقرائتكم زيدان يستدعي بيل وخاميس.. والريال يتفائل بملعب "بالايدوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ودع زيدان نادي ريال مدريد في 31 مايو 2018، بطلاً لدوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي، ولكن لم تستمر إجازة الفرنسي من كرة القدم أكثر من 11 مارس الماضي عندما عاد مجددا مدربا للفريق الأبيض كثالث مدرب في الموسم بعد لوبتيغي وسولاري.

وحل الريال، الذي ودع البطولة الأوروبية من دور الـ16، بالمركز الثالث بالليغا بفارق 19 نقطة عن البطل، واحتاج إلى صرف 335 مليون دولار في سوق الانتقالات ومع ذلك فإن فترة الإعداد لم تأتي بشكل إيجابي من حيث النتائج، محققا فوزين في 7 مباريات، فيما اهتزت الشباك 18 إلى جانب الهزيمة التاريخية بسبعة أهداف لثلاثة أمام أتلتيكو مدريد في الأراضي الأميركية.

ولجأ زيدان لعدة خطط لعب في ودياته من دون أن ينجح بإيجاد شكل ملائم، إذ رفض استمرار الويلزي غاريث بيل لكنه أشركه في الوديات وآخرها أمام روما الإيطالي بينما صفقة الفرنسي بوغبا لم تحدث حتى الآن.

وسيبدأ ريال مدريد يوم السبت أولى مبارياته في الدوري الإسباني أمام مضفه سيلتا فيغو، ولم يخسر الريال خسر في ميدان منافسه "بالايدوس" منذ عام 2014، كما سجل 18 هدفا في آخر 5 مباريات جمعت الفريقين بالدوري.