شكرا لقرائتكم كولاسيناك وأوزيل يقتربان من العودة إلى أرسنال بعد "الهجوم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحول ثنائي أرسنال سياد كولاسيناك ومسعود أوزيل، من أخبار مواقع الرياضة إلى تلك المتخصصة بالحوادث في وسائل الإعلام، ففي الخامس والعشرين من يوليو الماضي وجد الثنائي نفسهما أمام محاولة للاعتداء عليهما بسلاح أبيض من شخصين ملثمين، وبحسب صحف بريطانية فإن أوزيل وزوجته أمينة نزلا من السيارة وهربا إلى مطعم في منطقة غولدز غرين.

وبعد الهجوم، نشر اللاعبان صورة لهما بجانب بعض لطمأنة المتابعين عن أحوالهما، ولكن أرسنال استبعد الثنائي من مباراة ودية كانت مقررة أمام ليون الفرنسي في الثامن والعشرين من يوليو.

وفي الثاني من الشهر الحالي نشر أوزيل صورة على حسابه في تويتر لعودته إلى التدريبات، وأشارت الأنباء الصحفية إلى حماية اللاعبين على مدار 24 ساعة، كان قد طلبها أوزيل من شركة أمن خاصة.

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وفي الثامن من الشهر الحالي اعتقلت الشرطة البريطانية فرحات إركان وسلمان إكينشي، خارج منزل أوزيل، بعد مشادة من موظفي الأمن لكنها أكدت ان هذه الحادثة منفصلة عن محاولة الاعتداء في شهر يوليو.

ولم يستدعى أوزيل وكولاسيناك لقائمة أرسنال التي واجهت نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولى للدوري يوم السبت الماضي، فيما أشار أرسنال في بيان رسمي بأن الغياب يأتي بسبب مخاوف أمنية إضافية كانت تهددهما.

وأكد المدرب أوناي إيمري في مؤتمره الصحفي يوم الخميس جاهزية أوزيل وكولاسيناك الذهنية لثاني جولات البريميرليغ عندما يلتقي أرسنال مع ضيفه بيرنلي في لندن يوم السبت.