شكرا لقرائتكم إصابات اللاعبين في إنجلترا كلفت الأندية 283 مليون يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتاد يورغن كلوب وبيب غوارديولا التحذير من الإصابات في كرة القدم فهي ثمن معنوي وجسدي ومادي بالنسبة للألماني، فيم وجه الغسباني أصابع اللوم نحو جدول مباريات البريميرلييغ المزدحم معتبرا تطبيق الجدول جنونا وأنه قد يقتل اللاعبين على حد تعبيره.

ودعمت هذا التحذير دراسة أجرتها شركة "مارش" على أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2018-2019، وأظهرت نتائجها ارتفاعا بمعدل حدوث الإصابات بنسبة 3% عن الموسم السابق وبتكلفة إجمالية بلغت 238 مليون يورو، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى ضغط المباريات وإجهاد اللاعبين عقب مونديال روسيا وقصر مدة العطلة الرسمية.

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وأظهرت الدراسة أن بطل الدوري مانشستر سيتي أنفق ما يزيد على 26 مليون جنيه إسترليني على إصابات لاعبيه واضطرار غوارديولا للتعامل مع 44 إصابة بين صفوفه مقابل 63 لمانشستر يونايتد بتكلفة وصلت طيلة الموسم لأكثر من 25 مليون جنيه إسترليني.

وتصدر وست هام قائمة أندية البريميرلييغ، كأكثر مدة غاب عنها لاعبوه المصابون، والذي افتقد لجهود الكولمبي كارلوس سانشيز وجاك ويلشير على مدار 5 سنوات بتكلفة بلغت 22 22 مليون جنيه إسترليني يليه أرسنال ثانيا بغياب لاعبين للإصابة على مدار 4 سنوات و8 أشهر، وحل توتنهام بعده بفترة غياب بلغت 4 ونصف للاعبيه بسبب الإصابة.

وتعد إصابات الركبة الأكثر كلفة على ميزانيات الأندية الإنجليزية بإنفاق وصل مجموعه 36.7 مليون جنيه إسترليني بينما كانت إصابات عضلات الفخذ الخلفية هي الأكثر انتشاراً حيث تم تسجيل 91 إصابة لدى لاعبي البريميرليغ.