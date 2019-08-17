الإصابة تحرم ليكرز من خدمات كازنس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض لوس أنجلوس ليكرز الى ضربة قاسية، إذ يواجه احتمال غياب لاعبه الجديد ديماركوس كازنس عن كامل الموسم المقبل من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بعد تعرضه لتمزق في رباط الركبة اليسرى، بحسب ما أكد النادي، وتعرض كازنس الذي وقع في يوليو/‏ تموز عقداً لعام واحد كلاعب حر مع ليكرز بعد أن دافع في الموسم الماضي عن ألوان الجار جولدن ستايت ووريرز ووصل معه الى النهائي قبل الخسارة أمام تورونتو رابتورز، لهذه الإصابة بعد أن «اصطدمت ركبته» بلاعب آخر خلال حصة تمرينية الخميس في لاس فيجاس، بحسب ما أفادت شبكة «أي إس بي إن» الرياضية.

وأكد أطباء ليكرز تعرض لاعب الارتكاز البالغ 29 عاماً للإصابة الخطيرة الثالثة له في ساقه خلال الأشهر ال18 الأخيرة، من دون تحديد موعد العملية الجراحية التي سيخضع لها لاعب ساكرامنتو كينجز السابق لمعالجة التمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى.

وأمضى كازنس أغلبية الموسم الماضي بعيداً عن الملاعب بسبب إصابة في وتر أخيل كاحله الأيسر تعرض لها في يناير/‏ كانون الثاني، واكتفى بخوض 30 مباراة فقط، مع جولدن ستايت، قبل أن يتعرض لتمزق في عضلات فخذه في المباراة الثانية من الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، ولم يرجع الى الفريق حتى المباراة الأولى من الدور النهائي الذي حسم رابتورز بست مباريات.

كما أجرى ليكرز، الفائز بلقب الدوري 16 مرة لكن آخرها يعود الى 2010، عدة تعاقدات هامة بضمه داني جرين (تورونتو رابتورز) وكوين كوك (ووريرز).