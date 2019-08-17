شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الله: لا نية لتعاقد العين مع كورنادو أو ريبيري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن عصام عبد الله مشرف كرة القدم في نادي العين، على هامش حفل إطلاق الهوية الجديدة لرابطة كرة القدم، أنه لا نية لدى شركة الكرة في النادي للتعاقد مع كل من البرازيلي كورنادو لاعب الشارقة أو فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ الألماني، وكانت بعض مواقع «السوشيال ميديا» تناولت في الساعات الماضية أنباء على هذا الصعيد، مما دعا مشرف الكرة لنفيها في الحفل الذي جرى أمس.

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