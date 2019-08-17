بداية متعثرة وأرقام متواضعة للرماة العرب في كأس العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاءت أرقام الرماة المشاركون في بطولة كأس العالم لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» متواضعة في نهاية اليوم الافتتاحي من البطولة التي تعد الأخيرة للكثير من الرماة في طريق التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد أن تعثر الجميع «157 رامياً» في جولتي الافتتاح ولم يوفق أحد في الحصول على العلامة الكاملة أي 50 من 50 طبقاً، وتفاوت أداء كل منهم في الجولتين بما يؤكد أن دخول النهائيات سوف يكون في حدود 119 طبقاً وهو قلما ما يحدث.

وتقام بطولة كأس العالم لرماية الأطباق المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) في مدينة لاهتي الفنلندية، بمشاركة 487 رامياً ورامية يمثلون 66 دولة.

ولعل تواضع هذه الأرقام وخاصة الرماة العرب، بما فيهم رماتنا ليس بسبب الأمطار وحدها ولكن هناك عوامل عديدة قد يخلقها الرماة أنفسهم لتؤثر سلباً في الأداء.

وتصدر البطولة حتى الآن خمسة رماة حققوا نتيجة 48 من أصل 50 طبقاً وهم المالطي ويليلم نجم الدبل تراب السابق والروسي دانييل والإسباني اندريس والسلوفيني ميتشك والتركي ايلنام بينما يأتي في المرتبة الثانية ومن المركز السادس وحتى الثالث عشر 8 رماة يحملون في جعبتهم 47 طبقاً ثم 14 رامياً يحملون رصيداً قدره 46 طبقاً بينهم المصري أحمد قمر ثم 17 رامياً يحملون رصيداً قدره 45 طبقاً.

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وكانت نتائج منتخبنا متواضعة، وحقق سيف الشامسي 41 طبقاً ثم خالد الكعبي 37 طبقاً ثم حمد بن مجرن 36 طبقاً، وثلاثتهم بعيد عن مستواه الفعلي وهي نتائج تحتاج إلى وقفة لإعادة ترتيب الأوراق من جديد.

وعلى مستوى الرماة العرب؛ فقد حقق كل من الكويتي خالد المضف والمغربي عبد المنعم بدين 44 طبقاً ثم القطري راشد العذبة 43 طبقاً ثم الكويتي ناصر المقلد والمصري المتأهل لطوكيو أحمد زاهر والعماني سعيد الخاطري 42 طبقاً.

وعلى صعيد السيدات وهن 72 رامية انفردت بالصدارة الرامية الروسية ديرا برصيد 48 طبقاً وانفردت بالمركز الثاني وبرصيد 47 طبقاً الأسترالية كاترينا سكينر ثم الإيطالية الصاعدة فيمتا روسي ابنة رئيس الاتحاد الإيطالي للرماية برصيد 46 طبقاً ثم ست راميات تساوين في رصيد 45 طبقاً وهن رامية سان مارينو الكسندرا واليابانية يوكي والروسية تاتانيا والكورية لي بونا والتركية صفية ساري تورك.

ولم تكن الراميات العرب من ضمن ال26 الأوائل؛ بل أفضلهن هي الكويتية شهد الحوال التي احتلت المركز ال27 برصيد 41 طبقاً ثم شقيقتها الصغرى سارة برصيد 40 طبقاً ثم بطلة آسيا اللبنانية باسيل برصيد 37 طبقاً.

ويشهد اليوم الثاني جولة واحدة للرجال بسبب بطولة السيدات اللاتي سوف يرمين ثلاث جولات إلى جانب النهائي وهي مسألة صعبة في ظل توافر أربعة ميادين فقط ثم يستكمل الرماة الرجال الجولتين الرابعة والخامسة.