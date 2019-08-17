زيدان سيعول أخيراً على جاريث بيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني إنه ينوي الاعتماد هذا الموسم على جناحه الويلزي غاريث بايل، بعدما تمنى خلال فصل الصيف رحيله عن النادي الملكي.

وقال زيدان قبل المباراة الأولى لفريقه في الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم ضد سلتا فيجو: بدا لي أن بايل سيرحل، لكنه معنا الآن والأمور تتغير من الآن فصاعداً، سأعتمد عليه على غرار الآخرين يملك موقعه، هو لاعب مهم، وأتمنى من جميع اللاعبين تصعيب مهمتي في اختيار التشكيلة.

وبدا بايل (30 عاماً) في طريقه ليصبح خارج أسوار «سانتياغو برنابيو» بعدما سافر إلى الصين للتفاوض مع جيانجسو سونينج الذي عرض عليه راتباً أسبوعياً قدره مليون جنيه استرليني (نحو 1,24 مليون دولار) بحسب التقارير، إلا أن ريال حال دون إتمام الصفقة لأن الشروط المالية المتعلقة بها لا تناسبه.

وأتى ذلك بعد أن اعتبر زيدان أن رحيله سيكون جيداً من أجل مصلحة الجميع. والأمر ينطبق على صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريجيز العائد من إعارة لموسمين مع بايرن ميونيخ الألماني.

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قال زيدان: هو بفورمة جيدة وأنا سعيد للحصول عليه.

وفي ظل الأخبار عن ضم لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد الانجليزي والمهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني، قال زيدان إنه راض عن تشكيلته قبل أسبوعين من إقفال باب الانتقالات في 2 سبتمبر المقبل.

وقال: أنا مقتنع بما لدي لدي الأفضل من دون أي شك.

وعاد زيدان في مارس الماضي لإنقاذ ريال إثر فترة مخيبة للنادي الملكي شهدت إقالة مدربين هما جولن لوبيتيجي والارجنتيني سانتياجو سولاري، بعد فترة ذهبية قاده فيها الفرنسي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات توالياً.