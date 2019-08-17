الوصل يعود للتدريبات اليوم استعداداً لمواجهة الهلال السوداني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

يعود فريق الوصل الأول لكرة القدم لتدريباته بملعبه في زعبيل بدبي بعد عودته من النمسا، أمس الأول، حيث أنهى هناك تحضيراته للموسم الجديد التي استمرت قرابة الشهر، خاض خلالها بجانب تدريباته الاعتيادية 6 تجارب ودية مهمة مع الفرق النمساوية، والفرق الزائرة التي كانت تخوض تحضيرات مماثلة أيضاً.

كان الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني ريجيكامب، منح لاعبيه راحة يوم أمس، على أن يعاود التدريبات بعد عصر اليوم للحاق بتجهيز الفريق قبل مواجهة الهلال السوداني بدبي، الثلاثاء المقبل، ضمن بطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، ويتطلع الفهود للتأهل للدور المقبل في البطولة والمنافسة على اللقب، وتعويض إخفاق الموسم الماضي، وتدخل المباراة أيضاً ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد بما يحتويه من تحديات، وآمال، وطموحات، منها إعادة الصورة الجميلة للفهود إلى أذهان جماهيره، ومحبيه.

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وكان الوصل خاض 6 تجارب ودية مفيدة متدرجة المستوى في معسكر النمسا، حقق خلالها الفوز على «يو إس كيه انيف» النمساوي بهدفين نظيفين، وعلى أبولون لاريسا اليوناني برباعية مقابل هدفين، وتعادل أمام لانيا سبور التركي بهدفين لكل فريق، وخسر مباراتين أمام فريق أودينيزي الإيطالي بهدف نظيف، ومن كايسري سبور التركي بهدف، قبل أن يختتم تجاربه بالفوز على هوشفيلزن النمساوي بعشرة أهداف مقابل ثلاثة.

وكان الجهاز الفني استقر على التشكيلة النهائية للفريق بعد عملية الإحلال والإبدال التي أحدثها الجهاز الفني أواخر الموسم الماضي، والتي أطاحت قرابة 10 لاعبين تم الاستغناء عنهم، فيما تم ضم عدد مميز من اللاعبين المواطنين كان منهم حبوش صالح، من نادي بني ياس، ومحمد البيرق من اتحاد كلباء، وحميد سالمين من الظفرة، وعبدالرحمن أحمد المهيري من عجمان، والبرازيليان ويلتون سواريز، ولوكس جالفو، والإكوادوري فرناندو جايبور، وعدد من المقيمين، منهم الغاني بشير الحسن، والبرازيلي ناتان فيليبي، والأرجنتيني خواكينن بيريز.

ووصلت بعثة الهلال السوداني، فجر أمس، إلى دبي لمواجهة الوصل، الثلاثاء، وضمت البعثة 15 لاعباً فقط على أن يلحق 7 لاعبين بالبعثة اليوم السبت، وقرر المدرب التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للهلال إراحة نجوم الفريق قبل مباراة الوصل، ومنح الفرصة للاعبين الشباب لخوض مباراة الرابطة كوستي في الدوري السوداني، أمس، وأجرى الفريق مراناً خفيفاً، أمس، على ملعب زعبيل بنادي الوصل.

ووجدت البعثة استقبالاً كبيراً من أنصار الفريق من أبناء الجالية السودانية الذين توافدوا بأعداد مقدرة، فجر أمس، لاستقبال بعثة «سيد البلد» كما يطلق عليه في السودان، كما عملت إدارة الوصل على استقبال البعثة وتوفير كل سبل الراحة للبعثة خلال إقامتها في دبي.