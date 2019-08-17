ماكس لاعب أوجسبورج على رادار أتالانتا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسعى فريق أتالانتا الإيطالي لكرة القدم، إلى التعاقد مع فيليب ماكس مدافع فريق أوجسبورج الألماني، لتعزيز الفريق الذي يستعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وذكرت مجلة «كيكر» الألمانية أن أتالانتا يبذل جهوداً حثيثة للتعاقد مع ماكس «25 عاماً»، في الوقت الذي يبدو أن أوجسبورج موافق على إعارته.

وأبدى فريق شالكه الألماني أيضاً إعجابه بماكس، الذي لعب للنادي في فرق الشباب، كما أنه نجل المهاجم مارتين ماكس لاعب شالكه السابق.

وتم تقدير قيمة صفقة انتقال ماكس، المتعاقد مع أوجسبورج حتى 2022، بشكل دائم ب20 مليون يورو (22,3 مليون دولار).

وربما يغيب ماكس عن مباراة فريقه اليوم السبت أمام بوروسيا دورتموند، وصيف الموسم الماضي، بسبب مشكلة في الكاحل.