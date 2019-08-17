بني ياس يتعادل مع حتا ودياً في البروفة الأخيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خيم التعادل السلبي على المباراة الودية التي جمعت بني ياس وحتا مساء أمس الأول، على استاد بني ياس في الشامخة، في إطار استعداداتهما لتدشين منافسات الموسم الرياضي الجديد. وتعد البروفة الأخيرة بالنسبة للسماوي، قبل تدشين مشاركته في كأس الخليج العربي.

وشهدت المباراة طرد لاعب حتا محمد جمال في الدقيقة 73. ودفع وينفريد شايفر المدير الفني لبني ياس، بتشكيلة ضمت محمد خلف، وسالم الحمادي (سالم المعمري)، وخالد العطاس، وحسن المحرمي، وجواو فيكتور، ولويس أنطونيو، ومحمد كمعس، وباتوزي (شاهين سرور)، وسلطان الشامسي (سهيل النوبي)، وعبدالله بو عشوان (أحمد شحدة)، وأحمد مال الله و(حمد الأحبابي).